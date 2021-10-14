На Таймыре завершилась пассажирская речная навигация

Пассажирские перевозки водным транспортом на Таймыре осуществлялись по руслам рек Енисей и Хатанга, их притокам, в бухте Портовой городского поселения Диксон. Было выполнено свыше 200 рейсов, перевезены около 7 000 пассажиров, сообщается на сайте администрации Таймырского-Долгано-Ненецкого муниципального района.

Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» выполнили 53 рейса, ими перевезены свыше 2 900 человек по направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово. Теплоход «Таймыр» и катер «Логата» ходили по реке Хатанга. Они выполнили 29 рейсов, перевезли более 1 200 пассажиров.

В Диксоне теплоход «Станислав Гуменюк» выполнил 129 рейсов и перевёз более 2 800 человек.

В рамках муниципальной целевой программы по доступности транспортных услуг «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» осуществлялись мероприятия по субсидированию пассажирских перевозок. В этом году были предусмотрены около 38,2 млн рублей (на 3,6 % больше по сравнению с прошлым годом). Это позволило обеспечить транспортную доступность для населения по приемлемым тарифам.

Осуществлялись и пассажирские перевозки теплоходами «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» (Красноярск – Дудинка –Красноярск). За сезон ими выполнены 40 рейсов.

Фото: © Лев Носов / РИА Новости