В Красноярском крае очистили более 500 километров береговых линий

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов. В этом году береговые линии 90 водоёмов общей протяжённостью более 500 км, очистили в 41 муниципалитете, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Было собрано практически 11 тысяч кубометров мусора.

За сентябрь от мусора было очищено порядка 250 км береговых линий. 1,4 тыс. куб. м мусора собрали более двух тысяч человек.

К уборке подключились и организации (сотрудники Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК», филиалов управления эксплуатации Саянских водохранилищ, управления эксплуатации Богучанского водохранилища, Курейской ГЭС, дирекции природного парка «Ергаки»).

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Напомним, что в Советском районе в этом году ликвидировали 26 незаконных свалок объёмом 7 708,7 м3. В рамках муниципально-частного партнёрства удалось убрать ещё три свалки.

Особое внимание уделяется береговой линии Енисея. Жители продолжают захламлять прибрежную зону. Только с одного берега в районе д. Песчанка вывезли почти 1 000 м3 мусора. Убраны большие свалки по ул.1-я Смоленская, ул. Джамбульская, в районе Гвардейского парка и пр. Ульяновский.

Фото: пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края