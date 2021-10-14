В этом году начнут восстанавливать ограду Троицкого кладбища

Торги на поиски подрядчика объявлены на электронной площадке госзакупок. Организация должна иметь лицензию на работы по сохранению объектов культурного наследия и выполнить ремонт в соответствии с проектом.

Часть ограды Троицкого кладбища вдоль ул. Шахтёров (чуть больше 132 погонных метров) должна быть воссоздана в том виде, в котором была построена изначально. Будет использоваться специальный реставрационный кирпич, исторический сохранившийся будут также включать в кладку.

В этом году организация проведёт подготовительные работы и закупит необходимые материалы. Как только позволят погодные условия приступят к восстановлению. Работы рассчитаны на два благоустроительных сезона.

По санитарным нормам погост обязательно должен быть огорожен. На данный момент на Троицком кладбище установлено временное ограждение.

Фото: dela.ru