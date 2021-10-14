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В Красноярске отремонтировали пять подземных пешеходных переходов

Главная Общество
Красноярск
11:42 14 Октября 2021
общество, красноярск, ремонт, переход
Фотография © admkrsk.ru
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Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, ремонт пяти подземных пешеходных переходов проводился в рамках контракта по их содержанию. Три из них стали так называемыми арт-объектами.

В микрорайоне Преображенский подземный пешеходный переход ремонтировали специалисты муниципального предприятия «САТП». Эта часть путепровода по ул. Авиаторов находилась в плачевном состоянии, вандалы ломали освещение. Сейчас переход полностью отремонтирован, стены оформили рисунками знаковых мест Красноярска.

Также украсили стены известными местами города и в подземном переходе на ул. Перенсона возле ТЦ «Хамелеон». Стены были предварительно оштукатурены и покрашены, напольное покрытие обработано пропиткой «Брит», которое отлично заполняет микротрещины, восстанавливает покрытие и продлевает срок его службы.

Подземный переход на Белинского украшен картинами на тему «Загляни в завтра».

Ещё был отремонтирован подземный переход на ул. Красномосковская. Здесь демонтировали старую плитку, которая начала отваливаться зимой после морозов, и заново облицевали стены. Входные группы оформили декоративной штукатуркой.

Завершается ремонт подземного перехода на ул. Матросова. Здесь специалисты восстановили покрытие стен и потолков.

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