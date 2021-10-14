Житель Красноярского края выращивал коноплю в горшках

В Шарыпово местный житель обустроил у себя дома теплицы с коноплёй. Все растения были в отдельных горшках, с системой орошения и вентиляции. Задержанный рассказал, что выращивал коноплю для собственного употребления.

Как сообщили в краевой полиции, в квартире нашли 26 горшков с коноплёй, оборудование, химические удобрения, семена для выращивания и полимерный пакетик, в котором хранилось 13 гр марихуаны.

В полиции возбудили два уголовных дела по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и «Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.