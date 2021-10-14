В Красноярске модернизируют ещё одну библиотеку

Денежные средства на обследование помещения, разработку проектно-сметной документации и создание дизайн-проекта для библиотеки им. Михаила Светлова (ул. Урванцева, 23) были выделены при очередной корректировке бюджета. Модернизация благодаря краевому проекту «Библиотеки будущего» пройдёт в следующем году, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Проект реализуется с 2015 года и направлен на создание сети современных библиотек — центров общественной жизни и интеллектуального досуга.

Библиотека им. Михаила Светлова станет второй в Советском районе и четырнадцатой в Красноярске, где пройдёт модернизация. Она будет информационно-культурным центром для молодёжи, резиденцией для молодых поэтов. Здесь будут проходить поэтические вечера, творческие практикумы, литературные чтения, выступления музыкантов и встречи с интересными людьми. Для совместного досуга с детьми для родителей будет работать творческая мастерская.

До конца года завершатся работы по модернизации взрослой библиотеки имени Ивана Тургенева (пер. Медицинский, 16) и детской библиотеки имени Павла Бажова (ул. Академика Павлова, 75).