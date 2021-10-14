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На звание лучшего самозанятого в Красноярском крае претендуют 50 человек

Главная Общество
Красноярск
10:45 14 Октября 2021
общество, в красноярском крае, форум, бизнес
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В Красноярском крае на победу в I Региональном конкурсе для самозанятых «Лучший в своём деле» претендуют представители Красноярска, Ачинска, Ужура, Зеленогорска, Назарова, Ирбейского, Абана и Шарыпова, всего 50 человек, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Комиссией будет выбрано по одному победителю в пяти номинациях: «Лучший мастер бьюти-индустрии», «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии», «Мастер на все руки» (производители непищевой продукции), «Кулинарный шедевр» (производители пищевой продукции), «Репетитор года».

На продвижение товаров или услуг каждый получит по 100 тысяч рублей, которые можно будет направить на рекламу на телеканалах или в социальных сетях, создание сайта, размещение на электронной торговой площадке.

Награждение состоится на форуме самозанятых «Всё сам» с 14 по 16 октября в рамках XX Межрегионального форума предпринимательства Сибири.

На форуме расскажут про банковские продукты, участие в госзакупках, возможности размещения на маркетплейсах, об эффективных инструментах продвижения бизнеса через социальные сети и т.д. Будут работать фотозона, стойка регистрации самозанятых и консультационный стенд центра «Мой бизнес».

Вход на мероприятия свободный.

Фото: мойбизнес.рф

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