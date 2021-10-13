Ремонт подпорной стены в Центральном районе закончат в ноябре

Ремонт подпорной стены в Центральном районе на ул. Любы Шевцовой, 82-84 идёт с опережением графика​.

Сейчас подрядная организация демонтирует старые конструкции и уплотняет грунт. Ещё предстоит укрепить участок георешёткой, сформировать пологий склон с использованием габионных конструкций, обустроить систему водоотведения и высадить газон, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

По контракту работы должны завершить не позднее 15 декабря, подрядчики говорят, что постараются закончить ремонтные работы в ноябре. Гарантия — три года, при выявлении недочётов подрядчик исправит их за свой счёт.

Напомним, проблемой аварийной подпорной стены на ул. Любы Шевцовой, 82-84 администрация Центрального района активно занималась с апреля этого года. Она расположена на придомовой территории, но жители не смогли выделить денежные средства на её ремонт. Было решено вынести вопрос ремонта объекта на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям, так как ниже по склону находится детский сад, а состояние стены ухудшилось из-за дождливой весны и лета.