В Красноярске сняли запрещающий парковку знак на проспекте Мира

Дорожный знак, запрещающий парковку, убрали с проспекта Мира 12 октября вечером, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.

Как сообщалось ранее, красноярцам запретили парковаться на проспекте Мира. По словам местной жительницы, её машину, припаркованную на участке между ул. Диктатуры Пролетариата и ул. Кирова, эвакуировали. Кроме неё в такой ситуации оказались более 20 красноярцев. Позже выяснилось, что дорожный знак установили временно, а потом накрыли чехлом, который кто-то по ошибке снял.

Фото: © Евгения Леонтьева