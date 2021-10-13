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В Красноярске сняли запрещающий парковку знак на проспекте Мира

Главная Общество
Красноярск
18:00 13 Октября 2021
общество, красноярск, правила дорожного движения, эвакуация
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Дорожный знак, запрещающий парковку, убрали с проспекта Мира 12 октября вечером, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.

Как сообщалось ранее, красноярцам запретили парковаться на проспекте Мира. По словам местной жительницы, её машину, припаркованную на участке между ул. Диктатуры Пролетариата и ул. Кирова, эвакуировали. Кроме неё в такой ситуации оказались более 20 красноярцев. Позже выяснилось, что дорожный знак установили временно, а потом накрыли чехлом, который кто-то по ошибке снял.

Фото: © Евгения Леонтьева

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