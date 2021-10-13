В Красноярске на улице Маерчака снесут более 30 деревьев

Тридцать деревьев на участке улицы Маерчака от Калинина до проспекта Свободный признали опасными. Озеленители обследовали насаждения и выяснили, что многие из них имеют крупные трещины и поражены грибами и заболеваниями.

Из-за того, что некоторые трещины располагаются у самого основания, поэтому в любой момент могут упасть на проезжую часть или тротуар. Растения довольно крупные - стволы имеют диаметр от 20 до 100 сантиметров.

До конца года снесут 31 тополь и 2 вяза. Решение о высадке новых саженцев вдоль Маерчака будет приниматься дополнительно.