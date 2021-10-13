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Спортивная школа олимпийского резерва им. Б.Х. Сайтиева получила новый автобус

Главная Общество
Красноярск
17:06 13 Октября 2021
общество, в красноярском крае, спорт, автобусы, площадка
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Транспорт в спортшколу поступил по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ключи от нового автобуса марки Ford Tranzit руководству спортивной школы олимпийского резерва им. Б.Х. Сайтиева вручил Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края. Микроавтобус поступил на замену старому, прослужившему школе практически 10 лет. Стоимость автобуса, имеющего 17 посадочных мест — 3,8 млн рублей. Кресла оснащены особо прочными ремнями безопасности, установлена высокоэффективная система торможения, система ГЛОНАСС, тахограф, «прибор-шпион», фиксирующий действия водителя (время, скорость, остановки). В салоне имеются регулируемые сиденья, кондиционеры, телевизор, на новом пассажирском микроавтобусе спортсмены будут выезжать на сборы и соревнования по краю. В ближайшие дни транспорт протестируют вольники спортшколы.

— Потребность в транспортных средствах очень высокая. Любая техника, в том числе, автобус, изнашивается. Мы должны создать максимально комфортные, безопасные условия, в том числе, и по транспортировке, для наших ребят. Данное решение поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс. В следующем году мы ожидаем около 25 миллионов рублей из федерального бюджета и продолжим закупать автобусы, ведь потребность в автотранспорте есть не только в краевых, но и в муниципальных учреждениях, — рассказал министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

— В нашей школе бывают одновременные выезды, например, дзюдоисты едут в Канск, вольники — в Минусинск. Необходимо, чтобы был комфортный транспорт. На старом автобусе мы не имеем права передвигаться, так как уже подходит срок десятилетнего использования, — поделился Виктор Райков, директор СШОР им. Б.Х. Сайтиева.

Это второй автобус, приобретённый в этом году для спортшкол по национальному проекту «Демография». Напомним, что в мае такой же автобус получили юные хоккеисты. В 2020 году транспорт обновили сразу шесть спортшкол Красноярского края.

Всего же в рамках национального проекта в 2021 году спортивной отрасли выделено порядка 300 млн рублей. Денежные средства направлены на покупку инвентаря, строительство новых спортивных объектов, создание спортплощадок в районах Красноярского края.

Напомним, что также недавно по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» поля для игровых видов спорта появились в пос. Новочернореченский и в с. Шадрино. Спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО открылась в пос. Козулька. Из федерального бюджета на её строительство выделили 3,2 млн рублей. На спортплощадке оборудованы гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажёры. На тренажёрах есть инструкция для занятий, а также QR-код, с помощью которого можно скачать занятия для подготовки и выполнения норм ГТО. Площадка подходит и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Школьники намерены здесь заниматься не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Выполнив нормативы ГТО, можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

- Ни одно спортивное событие не будет проходить без этой площадки. Думаю, результаты не заставят себя долго ждать. Наши спортсмены покажут отличные спортивные результаты не только на уровне края, но и России», – отметил Михаил Бурень, заместитель главы Козульского района.

Также площадки ГТО в этом году установлены в Туруханском и Манском районах. Скоро такие же спортивные объекты откроют в Абанском, Нижнеингашском и Сухобузимском районах. Из федерального бюджета каждому району на эти цели выделено порядка трёх миллионов рублей.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края 

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