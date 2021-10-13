В Красноярском крае коронавирус за сутки обнаружен у 436 человек

За сутки от коронавируса погибли 24 человека. Всего же с начала пандемии — 6 118.

Подтверждённых диагнозов на 13 октября — 436. С начала пандемии — 121 161. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %.

Всего вылечили 107 430 (+ 370 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 30 305 жителей Красноярского края (+3 009 за сутки), снято с медицинского учёта 2 584 человек.

3 799 144 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 8 697 за последние сутки).

Напомним, по информации центра управления регионом и краевого минздрава, вакцинированных от коронавируса 41,6 % взрослого населения Красноярского края. Первым компонентом вакцинировались 925,4 тыс человек, завершили вакцинацию — почти 874 тыс жителей региона.

Первым компонентом за последнюю неделю привились почти 18 тыс человек.

Больше всего вакцинируются в Шарыповском (61,9 %), Ирбейском (58,3 %), Северо-Енисейском (58,2 %) районах. Меньше — в Берёзовском (30,6 %), Боготольском (31,3 %), Курагинском (32,2 %), Краснотуранском (32,7 %) районах.

Первым компонентом в краевой столице привились 390 тысяч человек (44 %), в Дивногорске (46,5 %), Бородино (45,1 %), Шарыпово (43,9 %). Меньше всего вакцинируются в Канске и Боготоле (менее 30 %).

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости