В Красноярске на 32 маршруте автобуса будут работать водители других предприятий

В Красноярске наблюдается нехватка водителей для работы на маршрутах. Это одна из причин несоблюдения интервалов движения общественного транспорта. К примеру, жители города не могут в час пик дождаться маршрута № 32. Интервалы движения в такой период достигают восьмидесяти минут, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

​Специалистами департамента транспорта также зафиксирована неудовлетворительная работа перевозчика — ООО «Стрелец». На предприятие за недавнее время составлено два протокола за несоблюдение расписания и три уведомления за недовыпуск автобусов в линию.

— Из 16 водителей на работу выходят только 7. Работать некому, найти новых водителей не получается, — рассказал Иван Привалихин, руководитель ООО «Стрелец».

Для работы на маршруте № 32 департамент транспорта поможет привлечь водителей с другого предприятия.

— Для исправления ситуации, мы даём перевозчику две недели. Либо будем вынуждены принять серьёзные меры, вплоть до расторжения муниципального контракта, — отметил Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.

По его словам, кадровый дефицит наблюдается во всей транспортной отрасли, но это не оправдание для недовыпуска на одном маршруте более 50 % единиц техники.

Фото: 2gis.ru