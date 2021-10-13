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На дорогах Красноярского края появятся новые пункты весогабаритного контроля

Главная Общество
Красноярск
16:12 13 Октября 2021
общество, в красноярском крае, дороги, контроль
Фотография © admkrsk.ru
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До конца года в Енисейском районе на маршрутах Красноярск – Енисейск и Канск – Абан – Богучаны в Богучанском районе будут работать пункты весогабаритного контроля. На 281-м километре Красноярск – Енисейск комплекс запущен в тестовом режиме. В штатном пункт заработает в декабре.

Ещё один пункт весогабаритного контроля на 296-м километре маршрута Канск – Абан – Богучаны введут в эксплуатацию до конца года. Затем три месяца оборудование будет тестироваться. В штатном режиме комплекс заработает в апреле. На объекте обновили асфальтобетонное покрытие, установили барьеры, опоры освещения и конструкцию рамки.

Оборудование приобретено за счёт краевого бюджета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 

— Чрезмерная нагрузка на дорожное покрытие — один из главных факторов, влияющих на его разрушение. Пункты весогабаритного контроля устанавливают для сохранения дороги и мостов на трассах в удовлетворительном состоянии, снизив нагрузку, — отметил министр транспорта Константин Димитров.

До 2024 года пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах Красноярск – Элита и Ачинск – Ужур – Троицкое.

Всего же в Красноярском крае действуют восемь передвижных и два автоматических комплекса весового контроля.

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