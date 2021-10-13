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В Богучанский медцентр помощи и спасения доставлена дополнительная кислородная станция

Главная Общество
Красноярск
14:17 13 Октября 2021
медицина, оборудование, вирус, здоровье
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Новая установка обеспечит кислородную поддержку тяжелых пациентов в условиях надвигающейся четвертой волны ковид-19, которую медики ожидают уже в конце октября - ноябре.

По словам главврача районной больницы Богучан Марины Безруких, мощности действующей кислородной станции медцентра в период роста заболеваемости ковид-19 было недостаточно. При ежедневной средней потребности в 400 литров в минуту станция выдавала 150. Недостаток компенсировали с помощью подвозных баллонов. Об этой проблеме медики написали в своем обращении к общественному деятелю Олегу Дерипаска, по инициативе которого был построен Богучанский медцентр.

«Благодаря поддержке Олега Владимировича медцентр сегодня получил новую установку, которая в разы усиливает мощность действующей станции. А значит, мы сможем полностью обеспечить кислородную поддержку тяжелых пациентов», - отметила Марина Безруких.

В Богучанский медцентр помощи и спасения доставлена дополнительная кислородная станция

Концентратор кислорода «Провита 580» оперативно изготовили в Санкт-Петербурге. Его установили на специально подготовленном фундаменте по соседству с действующей станцией медцентра. В настоящее время прокладывают кабель для подключения установки, ведутся подготовительные работы. Мощность новой станции– 580 литров кислорода в минуту, что поможет обеспечить все потребности.

Фото: пресс-служба ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
Автор: Борис Ангарский

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