16 октября откроется новый пункт вакцинации в ТРК «Сибирский городок» на Говорова

По информации министерства здравоохранения Красноярского края, 16 октября городская поликлиника № 6 открывает внебольничный пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа на базе ТРК «Сибирский городок» (ул. Говорова, 57).

Сейчас там ведутся подготовительные работы — завозят мебель, холодильное оборудование, наносят разметку.

Вакцину смогут бесплатно поставить взрослые жители. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и желательно медицинский полис. Пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.30, выходной: понедельник.

В день открытия состоится концерт, подготовленный детским танцевальным коллективом и хором районного центра социального обслуживания населения.

Напомним, на данный момент в регионе привиты I компонентом 892 582 человека (40,15 % от взрослого населения), из них людей старше 60 лет — 232 739 человек (26,18 %).

Завершили вакцинацию 873 869 человек (39, 30 %). Красноярский край находится на 39 месте в Росси по доле вакцинированных.

Напомним, что на красноярском железнодорожном вокзале в пункте вакцинации теперь можно поставить прививку от гриппа вакциной «Совигрипп». При себе нужно лишь иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Прививочный кабинет работает с 8:00 до 20:00, санитарный день – четверг.

Фото: kraszdrav.ru