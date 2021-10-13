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В Красноярске завершилось расследование одного из уголовных дел о продаже младенцев в Китай

Главная Общество
Красноярск
16:30 13 Октября 2021
красноярск, суд, дети
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В Красноярске закончили расследование уголовного дела о торговле детьми. Напомним, что в декабре 2020 года Следственный комитет сообщил о том, что три суррогатные матери пытались продать новорождённых парам из Китая. 

В начале фигурантами дела были только женщины, но позже появились и другие подозреваемые – директор фирмы по подбору суррогатных матерей, его супруга и помощники, а также заместитель главврача красноярского перинатального центра и работающая там же медсестра. 

Всего под следствием находятся 9 человек, а количество проданных младенцев – 19. Все дети помещены в дом малютки. Позже уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделили в отдельное производство. Если по делу вынесут обвинительный приговор, то это станет прецедентом.

«Приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, в котором следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства», – отметил адвокат Игорь Трунов.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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