В Красноярске завершилось расследование одного из уголовных дел о продаже младенцев в Китай

В Красноярске закончили расследование уголовного дела о торговле детьми. Напомним, что в декабре 2020 года Следственный комитет сообщил о том, что три суррогатные матери пытались продать новорождённых парам из Китая.

В начале фигурантами дела были только женщины, но позже появились и другие подозреваемые – директор фирмы по подбору суррогатных матерей, его супруга и помощники, а также заместитель главврача красноярского перинатального центра и работающая там же медсестра.

Всего под следствием находятся 9 человек, а количество проданных младенцев – 19. Все дети помещены в дом малютки. Позже уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделили в отдельное производство. Если по делу вынесут обвинительный приговор, то это станет прецедентом.

«Приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, в котором следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства», – отметил адвокат Игорь Трунов.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости