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Красноярская прокуратура требует ремонта четырёх подпорных стен

Главная Общество
Красноярск
15:31 13 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, ремонт, прокуратура
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Вопреки закону, в истекшем периоде 2021 года МКУ г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и межрайонной левобережной дирекцией ООО УК «ЖСК» не приняты меры к содержанию подпорных стен по ул. Северо-Енисейская, 50А, ул. Мечникова, 8, Куйбышева, 85, пер. Боготольский.

Опасности для жизни и здоровью людей подпорные стены не представляют, но они нуждаются в ремонте.

Прокуратура внесла представление руководителям организаций.

Напомним, работы по восстановлению подпорной стены на 60 лет Образования СССР, 50А ведутся ритмично. Железобетонная стена будет высотой три метра. По словам главы города, сейчас стройка похожа на возведение плотины ГЭС. Работы идут по графику, их планируется завершить в ноябре.

Фото: instagram.com/mky_udib/

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