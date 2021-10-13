В Богучанах начали вывозить мусор на новой спецтехнике

Новую технику для транспортировки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) приобрёл региональный оператор Северной технологической зоны — АО «Автоспецбаза». Мусоровоз имеет вместительный кузов, который рассчитан на 7 тонн, а также большую степень уплотнения, что позволит увеличить объём перевозимых отходов и сократить интервалы транспортировки, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Сейчас АО «Автоспецбаза» отвозит ТКО на полигон в 150 километрах от Богучан.

— Благодаря отраслевой госпрограммы до конца 2024 года на территории района в планах построить полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов. Пока же отходы вывозят в Кодинск. Приобретение современной техники — один из этапов работы компании по повышению качества оказываемой услуги для населения, — рассказал первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев.

В этом году региональный оператор приобретёт транспортный мусоровоз вместимостью до 20 тонн. Это как раз суточный объём отходов, собираемый на территории. Автомобиль будет служить перегрузочным комплексом, также эта машина будет перевозить ТКО на полигон, заменяя при этом сразу несколько обычных мусоровозов.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости