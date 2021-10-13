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На острове Татышев начали строительство бассейна и плавучего моста

Главная Общество
Красноярск
15:01 13 Октября 2021
общество, красноярск, строительство, остров, мост, площадка
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Напомним, что следующим летом на острове появятся взрослый и детский бассейны под открытым небом, а также раздевалка, душевые, зона отдыха и детский городок.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» Татышев-парка, чтобы сдать объект вовремя (по договору это конец марта), подрядчик уже оградил место для работ. Во время работ не пострадает ни один суслик, так как норки они роют минимум 3 метра.

Также на острове начали благоустраивать одно из озёр. На прошлой неделе на озере начали собирать плавучий мост, который выдержит большое количество людей. По периметру установят перила. На зимний период его убирать не будут, так что пройтись по плавучему мосту можно будет уже в этом году.

Первую обустроенную площадку у воды на острове откроют в ноябре. Там обустроят пешеходные дорожки, деревянные гамаки, качели и скамейки. Также появятся семь небольших смотровых и две пандусных площадки для удобного и безопасного спуска к воде.

На данный момент идут работы на будущей детской площадке, которые завершат к лету 2022 года.

На восточной части острова совсем скоро закончат работы по обустройству кольцевой велодорожки длиной 4 км и павильона для спортсменов.

Отметим, что ни одно дерево во время работ не пострадало. Велодорожку проложили так, чтобы максимально сохранить зелёные насаждения. Рабочие убрали лишь девять диких кустарников, их восполнят новыми посадками. Только на одной детской площадке «Маленький Татышев» высадят 400 кустарников.

Фото: vk.com/ostrovtatyshev

 

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