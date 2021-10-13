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В Красноярском крае почти миллион человек завершили вакцинацию от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
14:25 13 Октября 2021
общество, в красноярском крае, вакцинация
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По информации центра управления регионом и краевого минздрава, вакцинированных от коронавируса 41,6 % взрослого населения Красноярского края. Первым компонентом вакцинировались 925,4 тыс человек, завершили вакцинацию — почти 874 тыс жителей региона.

Первым компонентом за последнюю неделю привились почти 18 тыс человек.

Больше всего вакцинируются в Шарыповском (61,9 %), Ирбейском (58,3 %), Северо-Енисейском (58,2 %) районах. Меньше — в Берёзовском (30,6 %), Боготольском (31,3 %), Курагинском (32,2 %), Краснотуранском (32,7 %) районах.

Первым компонентом в краевой столице привились 390 тысяч человек (44 %), в Дивногорске (46,5 %), Бородино (45,1 %), Шарыпово (43,9 %). Меньше всего вакцинируются в Канске и Боготоле (менее 30 %).

Чтобы достигнуть необходимых 80 %, в Красноярском крае вакцинацию должны пройти ещё 850 тыс человек.

Напомним, главный санитарный врач края Дмитрий Горяев анонсировал новые изменения в Постановление о профилактических мерах против коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Губернатор поддержал необходимость увеличения охвата профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям до 80%. Сейчас прорабатывается ряд других изменений в документе. В ближайшее время мною будет подписано соответствующее Постановление».

Фото:  © Павел Лисицын / РИА Новости

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