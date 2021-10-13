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Уличную торговлю в Центральном районе Красноярска разрешили в 12 местах

Главная Общество
Красноярск
14:10 13 Октября 2021
улицы, торговля, красноярск, общество
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В Центральном районе определили 12 мест для легальной уличной торговли, включая участок в новом ЖК «Солонцы-2». Торговать можно ассортиментом, определённым постановлением администрации города № 395 от 4 июля 2014 г.: овощами, ягодами, некоторыми видами семян, собственноручно связанными вещами, вышивками, изделиями из глины, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

За торговлю в не установленных местах полагаются административная ответственность. Гражданам — штраф от 500 до 2 000 рублей, индивидуальным предпринимателям — от 1 000 до 5 000 рублей, юридическим лицам — от 1 000 до 10 000 рублей.

Кстати, с начала года за нарушение правил торговли в Центральном районе составлено 43 протокола.

— В районе есть и хорошие примеры организации уличной торговли, к примеру, выставка-продажа «Цветочная симфония». С нарушениями мы боремся с помощью рейдов, объясняем, что торговля разрешена не везде, — рассказал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального.

Список адресов для уличной торговли в Центральном районе:

ул. Гагарина, 1;

ул. Дзержинского – ул. Красной Армии, 3;

Северное шоссе, 48 (ЖК «Солонцы-2»);

ул. Карла Маркса, 133 – ул. Кирова;

ул. Линейная, 105;

ул. Березина, 82;

ул. Березина, 156;

ул. Сурикова 34;

ул. Урицкого, 50;

ул. Диктатуры Пролетариата, 31;

ул. Республики (площадка на пересечении с ул. Грибоедова);

ул. Чернышевского, 104.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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