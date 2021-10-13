Уличную торговлю в Центральном районе Красноярска разрешили в 12 местах

В Центральном районе определили 12 мест для легальной уличной торговли, включая участок в новом ЖК «Солонцы-2». Торговать можно ассортиментом, определённым постановлением администрации города № 395 от 4 июля 2014 г.: овощами, ягодами, некоторыми видами семян, собственноручно связанными вещами, вышивками, изделиями из глины, сообщается на сайте администрации города Красноярска.
За торговлю в не установленных местах полагаются административная ответственность. Гражданам — штраф от 500 до 2 000 рублей, индивидуальным предпринимателям — от 1 000 до 5 000 рублей, юридическим лицам — от 1 000 до 10 000 рублей.
Кстати, с начала года за нарушение правил торговли в Центральном районе составлено 43 протокола.
— В районе есть и хорошие примеры организации уличной торговли, к примеру, выставка-продажа «Цветочная симфония». С нарушениями мы боремся с помощью рейдов, объясняем, что торговля разрешена не везде, — рассказал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального.
Список адресов для уличной торговли в Центральном районе:
ул. Гагарина, 1;
ул. Дзержинского – ул. Красной Армии, 3;
Северное шоссе, 48 (ЖК «Солонцы-2»);
ул. Карла Маркса, 133 – ул. Кирова;
ул. Линейная, 105;
ул. Березина, 82;
ул. Березина, 156;
ул. Сурикова 34;
ул. Урицкого, 50;
ул. Диктатуры Пролетариата, 31;
ул. Республики (площадка на пересечении с ул. Грибоедова);
ул. Чернышевского, 104.
Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости