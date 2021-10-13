Красноярское метро может подешеветь на 25 млрд рублей

Стоимость первого этапа строительства красноярского метро может снизится до 89 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«В рамках оптимизации проектных решений стоимость первой линии метрополитена не должна превысить 89 млрд рублей», – говорится в документе краевого транспортного управления.

Напомним, что в июле вице-премьер Марат Хуснуллин поручил краевым властям уменьшить цену строительства метро в краевой столице. Изначально, стоимость была 112 млрд рублей. Губернатор Александр Усс заявил, о создании рабочей группы, которая найдёт способ снизить цену хотя бы на 20-30 %.

Проект красноярского метрополитена разбит на четыре части. По двум первым частям, касающихся инженерных изысканий положительное заключение Главгосэкспертизы уже получено, рассказывает Олег Митволь, Третья часть касается котлованов, четвертая — самих линий метрополитена, и изменения коснутся этой части проекта. Однако разработчики утверждают, что оптимизация не приведет к изменению сроков строительства. Проект всё ещё нуждается в серьезной доработке, которая потребует дополнительных затрат в размере 687 млн рублей.

«Планируем в середине октября сдать в Главгосэкспертизу часть проекта, который касается строительства котлованов для метро. После получения положительного заключения заказчик объявит конкурс на начало работ, и в апреле, с началом строительного сезона, можно будет приступить к строительным работам», – пояснил Митволь.

По планам, первой будет построена ветка от Октябрьского района до центра города. Второй станет линия метро от центра города до Советского района. Ранее губернатор заявил, что построить метро в Красноярске вполне реально к 2025 году.

Фото: Олег Кузьмин