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Красноярское метро может подешеветь на 25 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
14:45 13 Октября 2021
красноярск, метро
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Стоимость первого этапа строительства красноярского метро может снизится до 89 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«В рамках оптимизации проектных решений стоимость первой линии метрополитена не должна превысить 89 млрд рублей», – говорится в документе краевого транспортного управления.

Напомним, что в июле вице-премьер Марат Хуснуллин поручил краевым властям уменьшить цену строительства метро в краевой столице. Изначально, стоимость была 112 млрд рублей. Губернатор Александр Усс заявил, о создании рабочей группы, которая найдёт способ снизить цену хотя бы на 20-30 %.

Проект красноярского метрополитена разбит на четыре части. По двум первым частям, касающихся инженерных изысканий положительное заключение Главгосэкспертизы уже получено, рассказывает Олег Митволь, Третья часть касается котлованов, четвертая — самих линий метрополитена, и изменения коснутся этой части проекта. Однако разработчики утверждают, что оптимизация не приведет к изменению сроков строительства. Проект всё ещё нуждается в серьезной доработке, которая потребует дополнительных затрат в размере 687 млн рублей.

«Планируем в середине октября сдать в Главгосэкспертизу часть проекта, который касается строительства котлованов для метро. После получения положительного заключения заказчик объявит конкурс на начало работ, и в апреле, с началом строительного сезона, можно будет приступить к строительным работам», – пояснил Митволь.

По планам, первой будет построена ветка от Октябрьского района до центра города. Второй станет линия метро от центра города до Советского района. Ранее губернатор заявил, что построить метро в Красноярске вполне реально к 2025 году.

Фото: Олег Кузьмин

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