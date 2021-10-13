Красноярские спасатели заняли третье место на соревнованиях МЧС в Крыму

Сотрудники краевого МЧС заняли третье место на всероссийских соревнованиях спасателей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

На турнире, проходившем в Крыму, собралось 20 команд со всей России. Спасатели должны были показать умение работать под водой, в природной среде и ликвидировать техногенные аварии.

«Дистанции развернулись в живописных ландшафтах севастопольской зоны Южного берега Крыма. Они были организованы таким образом, чтобы участники во всей полноте могли проявить физические, психологические, профессиональные качества, продемонстрировать устойчивые навыки применения спасательных технологий и методик», – отметили в пресс-службе.

В итоге команда Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказалась третьей. На втором месте – спасатели из Удмуртии, а первое заняла московская команда.