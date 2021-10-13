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К концу ноября установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

Главная Общество
Красноярск
14:03 13 Октября 2021
памятник, красноярск, общество
Фотография © admkrsk.ru
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На месте скульптуры Бременских музыкантов на площади возле ДК 1 мая до конца ноября установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести». В начале декабря состоится торжественное открытие мемориала.

По мнению заместителя руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Антонины Герасимовой, на площади возле ДК 1 мая памятник разместится наиболее органично, ведь пр. Красноярский рабочий считается одним большим памятником поколению Великой Отечественной войны.

- Этот район создавался и рос в Великую Отечественную войну благодаря заводу „Красмаш“. С 1941 по 1945 здесь создавали артиллерийские орудия, мины, снаряды и другую жизненно необходимую военную продукцию. Выбор этого района для установки стелы – логичный и правильный», – отметил Александр Усс.

Бременских музыкантов разместят с другой стороны ДК 1 Мая.

Напомним, почётное звание РФ «Город трудовой доблести» Красноярску присвоено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае. Оно установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершённого во время Великой Отечественной войны.

 

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