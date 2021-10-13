В Красноярске сломали декоративного кролика на правобережной набережной

В Красноярке сломали декоративного кролика на правобережной набережной. Похоже, что кто-то решил на нём прокатиться.

«Уважаемые отдыхающие, будьте любезны не садить своих детей и уж тем более не садиться самим на наших прекрасных крольчат! Уже много раз видела фото с детьми, где они сидят на кроликах. Неужели непонятно, что эти красавцы стоят для красоты и не являются аттракционами для людей?», – написали в сообществе микрорайона «Белые росы».

Скульптуру увезли на ремонт. Жители микрорайона и администрация призвали отдыхающих быть аккуратнее и беречь украшения набережной.

Объекты на правобережной набережной регулярно портят вандалы или нерадивые отдыхающие. Так, в конце марта 2020 года подожгли общественный туалет, а в прошлом году – сломали качели-лодки.

Фото: instagram.com/krasgorpark/