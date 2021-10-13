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В красноярской премьере выступит солист Большого театра Якопо Тисси

Главная Общество
Красноярск
15:42 13 Октября 2021
общество, красноярск, балет, премьера, театр
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12 ноября в Красноярском государственном театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского состоится премьера реконструированного балета Цезаря Пуни «Катарина, или Дочь разбойника». На премьерном показе выступит ведущий солист балетной группы Большого театра Якопо Тисси, он исполнит главную роль Сальватора Розы, влюблённого в разбойницу Катарину. Увидеть на красноярской сцене Якопо Тисси можно будет лишь один раз – 12 ноября.

В красноярской премьере выступит солист Большого театра Якопо Тисси

«Катарина, или Дочь разбойника» — это старинный балет, забытый более чем на 100 лет, в трёх действиях, пяти картинах и тройным финалом по материалам одноимённого балета Жюля Перро.

Хореография Жюля Перро утрачена, её сочиняли заново заслуженные артисты России Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц.

На данный момент проданы практически все билеты на премьеру, осталось всего 100 мест.

Приобрести билеты можно в кассе театра.

Фото: © Den Gladkov (из личного архива артиста)

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