Ещё 20 жителей Красноярского края скончались от коронавируса за сутки

За сутки от коронавируса погибли 20 человек. Всего же с начала пандемии — 6 047.

Подтверждённых диагнозов на 10 октября — 399. С начала пандемии - 119 900. Темп прироста заболеваемости - 0,3 %.

Всего вылечили 106 340 (+ 350 человек за сутки).

Под наблюдением находятся 29 070 жителей Красноярского края (+2 833 за сутки), снято с медицинского учёта 2 492 человека.

3 783 291 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 8 436 за последние сутки).

Напомним, что на базе терапевтического отделения в Назарово в четвёртый раз открыли ковидный госпиталь, так как растёт число заболевших коронавирусом.

По словам начальника госпиталя Юрия Дранишникова, инфекционный госпиталь на 50 коек готов к приёму пациентов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края