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С 11 октября на Дудинской перекроют движение

Главная Общество
Красноярск
16:31 10 Октября 2021
общество, красноярск, перекрытия, дороги, ремонт
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С 11 октября с 8 часов нельзя будет проехать у здания № 12 по ул. Дудинской на участке длиною в 60 метров. Вторая полоса будет свободная. У дома № 7 стр. 1 полностью перекрыто 60 метров. 

Ограничения снимут 25 октября в 19:00. Объехать участок можно по ул.  Партизана Железняка или ул. Шахтёров. 

Причина перекрытий: ремонтные работы тепловых сетей. 

Напомним, что также повороты будут запрещены в районе перекрёстка ул. Мичурина и ул. Кутузова с 25 октября. Появятся новые дорожные знаки «Движение прямо и направо». То есть, двигаясь по ул. Мичурина, водители не смогут свернуть налево в районе ул. Кутузова. Для поворота нужно будет проехать по ул. Маяковского (при движении от Октябрьского моста) либо по кольцевой развязке под путепроводом (при движении в сторону Октябрьского моста). 

Данное решение приняли на заседании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети. Перекрёсток признали аварийным, поэтому и изменили схему движения. 

Фото: © архив Sibnovosti.ru 

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