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В Богучанском районе сбили 63-летнего пешехода, мужчина погиб на месте

Главная Общество
Красноярск
14:37 10 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп, смерть
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Ночью в Богучанском районе в пос. Такучет под колёсами автомобиля погиб 63-летний мужчина. Пешеход шёл по проезжей части в 2 часа ночи, когда его сбил 39-летний водитель ВАЗа. По информации, ГИБДД Богучанского района, мужчина погиб на месте.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,69 промилле). Пешеход был в тёмной одежде, без световозвращающих элементов.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 октября в Зеленогорске 47-летняя автоледи на Toyota Allion, осуществлявшая коммерческую перевозку пассажира, сбила 71-летнего мужчину, который в этот момент переходил с собакой проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение, его собака погибла на месте.

Фото: ГИБДД 

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