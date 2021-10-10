В Богучанском районе сбили 63-летнего пешехода, мужчина погиб на месте

Ночью в Богучанском районе в пос. Такучет под колёсами автомобиля погиб 63-летний мужчина. Пешеход шёл по проезжей части в 2 часа ночи, когда его сбил 39-летний водитель ВАЗа. По информации, ГИБДД Богучанского района, мужчина погиб на месте.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,69 промилле). Пешеход был в тёмной одежде, без световозвращающих элементов.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 октября в Зеленогорске 47-летняя автоледи на Toyota Allion, осуществлявшая коммерческую перевозку пассажира, сбила 71-летнего мужчину, который в этот момент переходил с собакой проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение, его собака погибла на месте.

Фото: ГИБДД