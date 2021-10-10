В Лесосибирске ищут скрывающегося мальчика

9 октября в 18 часов из лесосибирского центра семьи ушёл 12-летний Максим Шут. По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, подросток выходит на связь, но не рассказывает, где находится.

Мальчика ищут полицейские и волонтёры.

Приметы Максима: рост 170 сантиметров, телосложение среднее, овальное лицо, европейский тип лица, прямые брови, голубые глаза, нос прямой, волосы русые короткие. Он был одет в чёрную с жёлто-белыми полосами куртку, чёрные брюки и матерчатые синие кроссовки.

Всех кто знает нахождение подростка, просят позвонить по телефонам 02, 5-14-20.

Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск»