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В Лесосибирске ищут скрывающегося мальчика

Главная Общество
Красноярск
12:30 10 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, ребенок, поиск
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9 октября в 18 часов из лесосибирского центра семьи ушёл 12-летний Максим Шут. По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, подросток выходит на связь, но не рассказывает, где находится.

Мальчика ищут полицейские и волонтёры.

Приметы Максима: рост 170 сантиметров, телосложение среднее, овальное лицо, европейский тип лица, прямые брови, голубые глаза, нос прямой, волосы русые короткие. Он был одет в чёрную с жёлто-белыми полосами куртку, чёрные брюки и матерчатые синие кроссовки.

Всех кто знает нахождение подростка, просят позвонить по телефонам 02, 5-14-20.

Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск» 

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