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В Красноярском крае 43 сельсовета получили доступ в интернет

Главная Общество
Красноярск
16:01 10 Октября 2021
интернет, в красноярском крае, общество
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В этом году в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» к интернету подключили 887 социально значимых объектов (446 учреждений культуры, 246 фельдшерско-акушерских пунктов, 95 образовательных организаций, 43 сельсовета, 40 участковых пунктов полиции и 17 пожарных частей).

Появление интернета поможет нам организовывать приёмы граждан в онлайн формате, связываться и обмениваться с коллегами из районного центра данными в электронном виде, – отметила Лариса Богданова, глава Зачулымского сельсовета Бирилюсского района.

Подключение продолжается. Всего в этом году к интернету подключат свыше 1 000 объектов.

В следующем году благодаря нацпроекту ИТ-инфраструктуру начнут создавать в школах, техникумах и колледжах, на судебных участках мировых судей.

Фото: © архив Sibnovosti.ru 

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