В Назарово открыли госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией

На базе терапевтического отделения в Назарово в четвёртый раз открыли ковидный госпиталь, так как растёт число заболевших коронавирусом.

По словам начальника госпиталя Юрия Дранишникова, инфекционный госпиталь на 50 коек готов к приёму пациентов.

- Медики готовы к приёму больных. Госпиталь оснащён всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, кислородными концентраторами, - рассказал Юрий Дранишников.

Напомним, что лучший способ защиты от тяжелых последствий заболевания - вакцинация.

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