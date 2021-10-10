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В Назарово открыли госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией

Главная Общество
Красноярск
13:36 10 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, болезнь, госпитализация
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На базе терапевтического отделения в Назарово в четвёртый раз открыли ковидный госпиталь, так как растёт число заболевших коронавирусом.

По словам начальника госпиталя Юрия Дранишникова, инфекционный госпиталь на 50 коек готов к приёму пациентов.

- Медики готовы к приёму больных. Госпиталь оснащён всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, кислородными концентраторами, - рассказал Юрий Дранишников.

Напомним, что лучший способ защиты от тяжелых последствий заболевания - вакцинация.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости 

 
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