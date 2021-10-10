Жителя Зеленогорска оштрафовали за размещение символики криминального движения

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, житель Зеленогорска на своей странице «ВКонтакте» разместил символику и обозначение криминального движения, запрещённого в России по мотивам экстремистской направленности.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Правонарушитель привлечён к административной ответственности, он заплатит штрафа, запрещённая информация удалена.

Фото: vmo24.ru