В Октябрьском районе завершилось благоустройство ещё одного сквера

В рамках программы «Инициативное бюджетирование» в сквере по улице Сады, 2-4 оборудовали детскую площадку, установили подпорную стену из габионов, проложили пешеходные дорожки, смонтировали уличные силовые тренажёры и теннисный стол, на детской спортивной площадке уложили прорезиненное покрытие, установили футбольные мини-ворота и баскетбольные стойки, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Появились качели, скамейки и урны, высадили яблони и кустарники. Также от остановки до дома № 4 заменили старые лестничные сходы у пешеходной дорожки.

- Ещё один сквер появился благодаря жителям. Те, кто хочет поучаствовать в программе, должны создать инициативную группу и представить свои идеи для формирования проектов. Проекты проходят конкурсный отбор и будут реализованы в течение года, – отметил Андрей Сидельников, и. о. руководителя администрации Октябрьского района.