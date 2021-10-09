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В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

Главная Общество
Красноярск
16:31 9 Октября 2021
вакцинация, общество, в красноярском крае
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В Министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, что уровень антител держится 6-9 месяцев. Через полгода рекомендуется ревакцинироваться людям старше 60 лет, потому что у них не такая активная наработка антител.

По словам главного внештатного специалиста гериатра министерства здравоохранения Красноярского края Марины Новицкой, хронические заболевания - фактор риска для тяжёлого течения коронавирусной инфекции, но не противопоказание для вакцинации.

Только обострение хронических заболеваний является противопоказанием. Если вы боитесь вакцинироваться, то лучше проконсультируйтесь с врачом. Сахарный диабет, онкологические заболевания тоже не противопоказания, — отметила Марина Новицкая. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости 

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