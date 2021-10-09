В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

В Министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, что уровень антител держится 6-9 месяцев. Через полгода рекомендуется ревакцинироваться людям старше 60 лет, потому что у них не такая активная наработка антител.

По словам главного внештатного специалиста гериатра министерства здравоохранения Красноярского края Марины Новицкой, хронические заболевания - фактор риска для тяжёлого течения коронавирусной инфекции, но не противопоказание для вакцинации.