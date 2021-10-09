В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

На 9 октября под наблюдением врачей находятся 28 729 человек (+2 805 за сутки), снято с учёта 2 485 человек.

Подтверждённых диагнозов за всё время 119 501 (+ 395 за сутки). Темп прироста заболевания за последние сутки - 0,3 %.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Красноярске – 80.

Всего в Красноярском крае проведено тестов на коронавирус 3 774 855 (за последние сутки 9 102).

По информации Центра управления регионом, в Красноярском крае вакцинировались 40,8 %.

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, вакцинированных должно быть 60 %, считают медики.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости