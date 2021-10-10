В Курагинском районе задержали пьяного 16-летнего водителя

Ночью в с. Маринино инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21099, они обнаружили водителя на заднем пассажирском сидении с признаками опьянения. Прибор показал 0,28 мг/л. Подросток отмечал своё 16-летие и выпил в гостях. Чтобы съездить в соседний населённый пункт, он взял автомобиль у отчима

В отношении подростка составлен материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

Отчиму грозит штраф 30 тысяч рублей.

Фото: © Николай Хижняк / РИА Новости ГИБДД