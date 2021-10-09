Красноярца, обещавшего за 4 млн рублей помочь избежать уголовной ответственности, будут судить

Предприниматель 1974 года рождения узнал, что его знакомый хочет освободить от уголовной ответственности своего родственника, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Предприниматель предложил помощь, попросив 4 млн рублей якобы для того, чтобы договориться с правоохранительными органами. Красноярец передал ему деньги. Следователями установлено, что обвиняемый не собирался выполнять обещанные обязательства за деньги.

Злоумышленника задержали. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» завершено. На счёт в банке обвиняемого также наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.