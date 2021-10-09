Красноярские школьники поймали грабителя

В конце августа в полицию сообщили об ограблении пенсионера в Ленинском районе. По словам потерпевшего, к нему подошёл мужчина, вытащил из кармана его брюк 7 тысяч рублей и скрылся. Это увидели двое подростков. Они догнали грабителя и удерживали его до приезда полицейских, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Кстати, злоумышленник уже совершал аналогичное преступление.

В отношении неоднократно судимого за имущественные преступления красноярца были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабёж). Максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы.

Материалы уголовных дел направлены в суд.

Фото: 24.мвд.рф