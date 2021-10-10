10 октября
Красноярск
погода +9 °C
71.99
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Площади лесных пожаров в Красноярском крае сократились в 10 раз

Главная Общество
Красноярск
09:00 10 Октября 2021
общество, в красноярском крае, лесные пожары, итоги
версия для печати Ico_print

Подведены итоги пожароопасного сезона в лесах Красноярского края. Всего за сезон возник 681 лесной пожар (43,4 тыс га). Если сравнивать с прошлым годом, то количество возгораний в лесах снизилось на 52 %, а площадь возгораний сократилась в 10 раз, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Пожароопасный сезон прошёл относительно спокойно. Конечно, это благодаря эффективно организованной в регионе работы по охране лесов от пожаров. Речь идёт о внедрении новой техники и оборудования, многоуровневой системы круглосуточного мониторинга, оперативном реагировании и доставке сил и средств к очагам возгораний. Самое главное, что нам удалось не допустить перехода огня на населённые пункты и объекты экономики, - рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра. 

По национальному проекту «Экология» краевой Лесопожарный центр получил 80 единиц специализированной техники и более 1 600 единиц оборудования и снаряжения. В этом году доставят ещё 13 единиц техники (12 лесопожарных модулей и катера).

В Эвенкийском и Кежемском районах работали две новые оперативные точки базирования и дозаправки авиации, в аэропортах Байкита, Туры и Туруханска – дополнительные вертолёты. Дополнительные команды парашютистов-пожарных и самолет Ан-2 размещались в Богучанском районе. 95 % лесных возгораний специалисты обнаружили на малых площадях.

При поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса, из краевого бюджета были выделены средства на создание дополнительных 123 рабочих мест, в том числе и для работы на новой технике. Принятые трактористы и водители успели поучаствовать в тушении лесных пожаров. Продолжится развитие и модернизация системы охраны лесов от пожаров, на эти цели на три года заложено 1,9 млрд рублей, - сказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.  

В следующем году в крае за счёт установки дополнительных камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи расширят систему дистанционного обнаружения лесных пожаров.

Сейчас специалисты краевого Лесопожарного центра заканчивают противопожарные мероприятия в лесах и ремонтируют технику для подготовки её к следующему пожароопасному сезону.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Лесосибирске ищут скрывающегося мальчика

В Лесосибирске ищут скрывающегося мальчика

10 Октября 2021 г.
Он выходит на связь, но не рассказывает, где находится
Новости Красноярска: Жителя Зеленогорска оштрафовали за размещение символики криминального движения

Жителя Зеленогорска оштрафовали за размещение символики криминального движения

10 Октября 2021 г.
Запрещённая информация удалена
Новости Красноярска: В Октябрьском районе завершилось благоустройство ещё одного сквера

В Октябрьском районе завершилось благоустройство ещё одного сквера

10 Октября 2021 г.
Сквер появился благодаря жителям
Новости Красноярска: В Курагинском районе задержали пьяного 16-летнего водителя

В Курагинском районе задержали пьяного 16-летнего водителя

10 Октября 2021 г.
Прибор освидетельствования показал 0,28 мг/л
Новости Красноярска: В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

9 Октября 2021 г.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Красноярске
Новости Красноярска: На реке около Енисейска обнаружили нефтяное пятно

На реке около Енисейска обнаружили нефтяное пятно

9 Октября 2021 г.
На месте работают сотрудники МЧС и работники Росприроднадзора
Новости компаний
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Причина отравления учеников красноярской школы № 56 - норовирус

Причина отравления учеников красноярской школы № 56 - норовирус

9 Октября 2021 г.
Дезинфекцию в образовательном учреждении закончат в выходные
Новости Красноярска: В Красноярском крае у 405 человек обнаружен коронавирус

В Красноярском крае у 405 человек обнаружен коронавирус

8 Октября 2021 г.
Под наблюдением врачей находятся 28 409 жителей региона
Новости Красноярска: Убийство девушек в Оренбургской области обрастает новыми делами

Убийство девушек в Оренбургской области обрастает новыми делами

5 Октября 2021 г.
Подозреваемый дал признательные показания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru