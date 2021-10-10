Площади лесных пожаров в Красноярском крае сократились в 10 раз

Подведены итоги пожароопасного сезона в лесах Красноярского края. Всего за сезон возник 681 лесной пожар (43,4 тыс га). Если сравнивать с прошлым годом, то количество возгораний в лесах снизилось на 52 %, а площадь возгораний сократилась в 10 раз, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
- Пожароопасный сезон прошёл относительно спокойно. Конечно, это благодаря эффективно организованной в регионе работы по охране лесов от пожаров. Речь идёт о внедрении новой техники и оборудования, многоуровневой системы круглосуточного мониторинга, оперативном реагировании и доставке сил и средств к очагам возгораний. Самое главное, что нам удалось не допустить перехода огня на населённые пункты и объекты экономики, - рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра.
По национальному проекту «Экология» краевой Лесопожарный центр получил 80 единиц специализированной техники и более 1 600 единиц оборудования и снаряжения. В этом году доставят ещё 13 единиц техники (12 лесопожарных модулей и катера).
В Эвенкийском и Кежемском районах работали две новые оперативные точки базирования и дозаправки авиации, в аэропортах Байкита, Туры и Туруханска – дополнительные вертолёты. Дополнительные команды парашютистов-пожарных и самолет Ан-2 размещались в Богучанском районе. 95 % лесных возгораний специалисты обнаружили на малых площадях.
- При поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса, из краевого бюджета были выделены средства на создание дополнительных 123 рабочих мест, в том числе и для работы на новой технике. Принятые трактористы и водители успели поучаствовать в тушении лесных пожаров. Продолжится развитие и модернизация системы охраны лесов от пожаров, на эти цели на три года заложено 1,9 млрд рублей, - сказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.
В следующем году в крае за счёт установки дополнительных камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи расширят систему дистанционного обнаружения лесных пожаров.
Сейчас специалисты краевого Лесопожарного центра заканчивают противопожарные мероприятия в лесах и ремонтируют технику для подготовки её к следующему пожароопасному сезону.
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края