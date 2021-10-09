Судьбу бывшего рынка «Казачий» обсудят на публичных слушаниях

Публичные слушания, касающиеся территории бывшего рынка «Казачий» проводит управление архитектуры администрации города. Несколько обособленных земельных участков на территории предлагают объединить в один.

Здесь планируется построить многофункциональный спортивно-культурный комплекс с бассейном и библиотекой. Перед комплексом большая территория будет занята сквером с деревьями, кустарниками, прогулочными дорожками, - рассказала Юлия Соловарова, руководитель управления архитектуры.

Вносимые в проект межевания изменения учитывают пожелания жителей микрорайона. Именно они говорили, что в Северном не хватает социокультурных объектов для семей с детьми, также они хотели видеть у себя под окнами парк или сквер, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Публичные слушания начались 4 октября. В здании по адресу: ул. Карла Маркса, 95 на 1 этаже с 13 октября разместят стенд с материалами. 15 октября в 18.00 в здании администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36) состоится открытое собрание участников публичных слушаний. Регистрация начнётся с 17:30.