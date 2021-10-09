Новые трамваи модели «Львёнок» поступят в Красноярск

На поставку новых трамваев модели «Львёнок» администрация города заключила контракт с ООО «ПК Транспортные системы».

- Торги с компанией «ПК Транспортные системы» - единственным участником завершились на прошлой неделе. Сегодня мы подписали контракт на поставку новых вагонов, - отметил Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.

Совместно с итальянским бюро, которое создавало концепции автомобилей Alfa Romeo, Volkswagen, BMW, Audi и Bugatti разрабатывали дизайн-проект интерьера трамвая. В цехах красноярского предприятия произведены металлические панели для внутренней отделки вагонов, сообщается на сайте администарции города красноярска.

“Львята” будут низкопольными, односекционными, вместимостью до 150 человек с центральной площадкой для размещения детской или инвалидной колясок, оборудованные тахографом и системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС. Будут установлено видеонаблюдение, USB-зарядки, валидаторы.