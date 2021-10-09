Виновник массового ДТП на улице Семафорной найден

7 октября на ул. Семафорной случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Травмы получили четыре человека, двое из которых дети. Как видно на видеозаписи автомобильного регистратора очевидца, виновник - водитель автомобиля Honda. Им оказался 18-летний житель Красноярска. По его словам, он покинул место ДТП, потому что испугался.

Инспекторами установлено, за полгода водительского стажа молодой человек уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В отношении нарушителя составлен административный материал за оставление места ДТП. Санкция статьи - лишение права управления на срок до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток.

Фото: 24.мвд.рф