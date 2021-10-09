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Причина отравления учеников красноярской школы № 56 - норовирус

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Красноярск
09:01 9 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, школа, вирус, закрытие
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7 октября 72 учащихся школы не вышли на учёбу из-за слабости, тошноты, рвоты и поноса.

Диагноз острая кишечная инфекция, вызванный норовирусом установлен 37 школьникам. Состояние заболевших удовлетворительное. Госпитализирован один ребенок.

Отметим, норовирус передаётся через грязные руки, игрушки, посуду, полотенца, воду, пищу или воздушно-капельным путём и поражает желудочно-кишечный тракт.

В школе введён дистанционный формат обучения.

Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Дезинфекцию в образовательном учреждении закончат в выходные.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf  

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