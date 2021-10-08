Россиянин Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Главный редактор «Новой газеты » Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Формально он стал первым россиянином, получившим эту награду. До него эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.

В пресс-релизе Нобилевского комитета сказано, что награду присудили за «усилия по защите свободы слова, которая является непременным условием для демократии и устойчивого мира». В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа» за усилия в борьбе с голодом.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Родился 30 октября 1961 года в Куйбышеве.

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. И, конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это не единственная премия мира в этом году. Вторым номинантом стала филиппинская журналистка Мария Рессе.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости