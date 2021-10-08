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Благодаря акции службы занятости, рабочие места обрели 144 молодых специалиста

Главная Общество
Красноярск
16:50 8 Октября 2021
общество, трудосустройство, красноярск, студенты
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, акция «Новые рубежи» направлена на трудоустройство и адаптацию на рынке труда студентов и выпускников. В крае она проходит уже 15 лет. За первый месяц рабочие места обрели 144 молодых специалиста. «Новые рубежи» продлится до 1 ноября.

К примеру, в Красноярске в краевое учреждение «Спасатель» принят бухгалтер, в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю — технолог и делопроизводитель. В филиал АО «Енисейская ТГК-13 – Красноярская ГРЭС-2» в Зеленогорске трудоустроены аппаратчик химводоочистки и машинист-обходчик по турбинному оборудованию.

Также служба занятости профинансировала реализацию четырёх бизнес-идей молодых людей. Теперь в Дивногорске есть прокат музыкальных инструментов для проведения праздников, в Кежемском районе начинающий предприниматель оказывает парикмахерские услуги, а в Красноярске выпускают фруктовые батончики.

Для участников акции проводятся семинары по грамотному составления резюме, успешного прохождения собеседований и построения карьеры, организуются аукционы специалистов, дискуссионные площадки, проходят ярмарки вакансий и дни открытых дверей на предприятиях. Выпускники и старшекурсники в этом году посетили 150 предприятий региона.

Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций поделится со специалистами центров занятости успешным опытом работы с молодёжью на вебинарах.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

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