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Красноярские предприниматели получают письма с просьбами купить вакцину

Главная Общество
Красноярск
17:30 8 Октября 2021
красноярск, вакцинация, мошенники
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Предприятия красноярского края начали получать письма с просьбой помочь в покупке вакцины от коронавируса. Все они – с подписью председателя правительства региона.

В них отправители просят оказать финансовую помощь на покупку «Спутника V» в конкретной организации, которая якобы находится под контролем правительства и министерства здравоохранения.

Красноярские предприниматели получают письма с просьбами купить вакцину

«Информируем, что данные письма рассылают мошенники, обращение является подделкой. На данный момент в Красноярском крае нет проблем с поставками вакцины. Препаратами обеспечены все пункты вакцинации региона. Запас есть и на складах „Губернских аптек“. Всего в регион с начала вакцинации поступило более 1,1 млн. доз вакцины „Спутник V“», – предупредили в оперштабе Красноярского края.

Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом; © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 
 
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