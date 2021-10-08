Красноярские предприниматели получают письма с просьбами купить вакцину

Предприятия красноярского края начали получать письма с просьбой помочь в покупке вакцины от коронавируса. Все они – с подписью председателя правительства региона.

В них отправители просят оказать финансовую помощь на покупку «Спутника V» в конкретной организации, которая якобы находится под контролем правительства и министерства здравоохранения.

«Информируем, что данные письма рассылают мошенники, обращение является подделкой. На данный момент в Красноярском крае нет проблем с поставками вакцины. Препаратами обеспечены все пункты вакцинации региона. Запас есть и на складах „Губернских аптек“. Всего в регион с начала вакцинации поступило более 1,1 млн. доз вакцины „Спутник V“», – предупредили в оперштабе Красноярского края.

Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом; © Алексей Сухоруков / РИА Новости