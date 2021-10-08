9 октября в Красноярске ожидается штормовой ветер

По данным Среднесибирского УГМС, 9 октября в Красноярске и в центральных районах Красноярского края ожидаются порывы юго-западного ветра: ночью 15-18 м/с, днём 15-20 м/с, местами до 22 м/с.

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности:

ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях;

обходить рекламные конструкции, деревья, строящиеся здания, также не парковать вблизи них транспорт;

избегать линий электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости