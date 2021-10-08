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ГУФСИН края проводит проверку после сообщений о пытках в красноярской ИК-31

Главная Общество
Красноярск
15:50 8 Октября 2021
красноярск, заключенные, гуфсин
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ГУФСИН Красноярского края проверяет информацию о пытках в ИК-31. Местные СМИ сообщили о том, что заключённым якобы выкручивают руки и ноги, бьют электрошокером и заворачивают в матрас. По сообщению ведомства, в 2017 году в колонии уже была проверка прокуратуры, которая ничего не нашла.

Также сообщается, что сейчас заключённые в в ИК-31 состоят на профилактическом учёте у администрации колонии. Большинство отбывающих наказание были участниками или лидерами банд, склонный к побегам и другим правонарушениям. 

«Большинство осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе насильственного характера (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, убийства, грабежи, совершенные группой лиц, и т. п.), часть осужденных оправдывают радикальный ислам», – сообщается на официальном сайте ГУФСИН края.

Фото: © НККК

 

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